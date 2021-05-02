Сургутяне просят найти более эффективный способ демонтажа незаконной рекламы

Сургутяне вновь жалуются на рекламу, но на этот раз на ту, которую размещают на деревьях и фасадах домов. Горожане просят найти способ борьбы с этим безобразием.

«Очень хотелось бы, чтобы наконец придумали способ борьбы с объявлениями на фасадах домов и на деревьях! Это ужасно выглядит. Бесконечные «ярмарки», «распродажи конфиската» и «помощь наркозависимым»! На деревья приматывают, привязывают целые картонки. И если возле подъездов дворники убирают подобные плакаты, то на деревьях они висят очень долго. А есть еще разные здания, с которых никто их не снимает», – поделилась местная жительница Евгения на портале «Твой Сургут».

В администрации отметили, что с нелегальными баннерами борются по ежедневному содержанию озелененных территорий общего пользования – этим занимается МКУ «Лесопарковое хозяйство».