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Сургутянин зарезал своего соседа за плевок в лицо

Застолье в дачном кооперативе Сургута закончилась ссорой и поножовщиной

Сургутянин зарезал своего соседа за плевок в лицо
фото: СК Югры

Очередная пьяная ссора в Сургуте закончилась трагедией: на улице Дружная в СНТ «Многодетная семья» два соседа поругались и один из них пустил в ход нож. Инцидент произошел 29 апреля 2021 года.

По версии следствия, 64-летний обвиняемый во время застолья поругался с 54-летним знакомым, тот в ответ плюнул ему в лицо. Не стерпев такого оскорбления, злоумышленник ударил гостя пять раз ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.

«По ходатайству следователя злоумышленник заключен под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – прокомментировали в СК Югры.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 105, комментариев: 0
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