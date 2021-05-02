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В Сургуте назначили нового начальника контрольно-ревизионного управления

Одно из административных управлений в Сургуте возглавила чиновница из Лангепаса

В Сургуте назначили нового начальника контрольно-ревизионного управления
фото: 2ГИС

В администрации Сургута пополнение: на этот раз речь идет о новом начальнике контрольно-ревизионного управления. На эту должность назначили бывшего заместителя председателя контрольно-счетного органа администрации Лангепаса Елену Пастушенко. Информация об этом уже появилась на сайте мэрии, однако ранее телеграм-канал «Обь», со ссылкой на своих инсайдеров, сообщал о скорых кадровых изменениях.

Напомним, что ранее глава Сургута Андрей Филатов назначил на должность своего советника Марию Ванькову. Ранее она занимала должность заместителя главы Лангепаса и курировала сферы строительства и ЖКХ.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 215, комментариев: 2
Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 10:10
ШО? Опять???
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 10:37
Команда Администрации Сургута обновилась почти на 90%. Фактически за два месяца. Как и обещал не затягивает процесс Андрей Филатов формируя свою команду. Редкий случай, когда приглашённые специалисты не брали «паузы» подумать месяц-другой. Значит верят Андрею Сергеевичу. Нечто подобное вспоминается из корпоративной практики Сургута. Это было, когда во вновь созданное ГА ОАО «Сургуттел» был приглашён Генеральным директором Сергей Анатольевич Буланча, который буквально за несколько месяцев перетащил из «Сургуттелекомсети» всех своих ведущих специалистов. Единственное, что ему не удалось это оставить под своим контролем «Сургутелекомсеть». Ну это, как пример, доверия ВИП- специалистов своим лидерам. Лидер это многое значит в команде. Но а если продолжить тему о «Сургуттел», то его судьба закончилась плачевно, когда после ряда реорганизаций, проводимой окружными «начальниками» из Правительства ХМАО ( кстати которые если за что-то берутся то их хорошего превращают в г...но) его похерили руками варяга первого Заместителя Губернатора некоего Кима, который и сейчас на слуху: все строит и никак не достроит Центр материнства и детства в Сургуте. Так что в составе новой ГА остался один ВИП-чиновник «сидоровского» разлива. И не просто остался, а занимает ключевую должность Заместителя по социальной сфере. Социальной сфере, за которую порой часто больно «бьют» Глав городов как снизу, так и сверху. Будем наблюдать процесс.
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