Одно из административных управлений в Сургуте возглавила чиновница из Лангепаса

В администрации Сургута пополнение: на этот раз речь идет о новом начальнике контрольно-ревизионного управления. На эту должность назначили бывшего заместителя председателя контрольно-счетного органа администрации Лангепаса Елену Пастушенко. Информация об этом уже появилась на сайте мэрии, однако ранее телеграм-канал «Обь», со ссылкой на своих инсайдеров, сообщал о скорых кадровых изменениях.

Напомним, что ранее глава Сургута Андрей Филатов назначил на должность своего советника Марию Ванькову. Ранее она занимала должность заместителя главы Лангепаса и курировала сферы строительства и ЖКХ.