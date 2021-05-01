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В Сургуте нашли очередной «склад грязи»

Жители Сургута пожаловались на свалку, которая осталась после демонтажа павильона: бывший владелец заплатит штраф

В Сургуте нашли очередной «склад грязи»
фото: Черный Список I Сургут

Жители Сургута пожаловались на свалку, которая осталась после демонтажа торгового павильона недалеко от улицы Привокзальной. По словам горожан, чисткой территории никто не занимается уже довольно давно.

«Уже не один месяц наблюдаю свалку около торгового центра, там битые стекла, строительный мусор. Раньше там была аптека, можно найти кучу валяющихся в упаковке таблеток. При этом рядом дети и это ужасно!» – сообщает сургутянка Лилия Пужай в местном паблике «Черный Список».

В администрации заверили, что уборка и вывоз мусора закончатся уже к середине мая, а собственник бывшего павильона заплатит штраф за несвоевременно принятые меры:

«Сейчас собственник демонтированного торгового павильона проводит работы по вывозу оставшегося после демонтажа имущества. По факту складирования и несвоевременного вывоза строительных материалов в отношении собственника составили протокол об административном правонарушении. Собственник в адрес администрации города направил гарантийное письмо о завершении работ в срок до 15 мая. МКУ «ЛПХ» в ближайшее время очистит прилегающую территорию», – прокомментировали в мэрии города.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 82, комментариев: 0
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