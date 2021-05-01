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Доноры Сургута могут сдать кровь по записи между майскими праздниками

Станция переливания крови Сургута опубликовала график работы в праздничные выходные

Доноры Сургута могут сдать кровь по записи между майскими праздниками
фото: pixabay.com

Доноры Сургута могут сдать кровь во время длинных майских выходных. По сообщению представителей станции переливания крови, нерабочие дни у учреждения будут только с 1 по 3 мая и с 8 по 10.

«С 4 по 7 мая и начиная с 11 мая Окружная станция переливания крови будет принимать доноров в обычном режиме, по предварительной записи по телефонам регистратуры», – указано в официальной группе во «ВКонтакте».

Также отмечается, что «донорские субботы», когда сдать кровь могут все желающие по предварительной записи, в текущем месяце пока не планируются.

О том, как будут работать другие службы Сургута и Югры во время праздников, можно прочитать в материале siapress.ru.


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01 мая в 10:24, просмотров: 1387, комментариев: 0
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