В сургутском детском саду «Метелица» перенесли выпускные и утренники

Сургутский детский сад «Метелица» перенесет выпускной после жалобы родителей в социальных сетях.

«Как выяснил специалист отраслевого блока ЦУР «Образование», в данном детском саду существует четыре карантинных группы. В результате проведенной работы, сотрудником Центра совместно с администрацией города было предложено рассмотреть перенос даты проведения выпускных на более поздний срок», – рассказали в пресс-службе ЦУР Югры.

После обсуждения было принято решение перенести в одной из групп праздник после карантина, на 7 мая. Детей из второй группы поздравят онлайн. У остальных мероприятия уже прошли.