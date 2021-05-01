В Югре продолжают выявлять лучших врачей по итогам 2021 года

Девять докторов из Сургута прошли отбор экспертной комиссии второго этапа Всероссийского конкурса врачей в 2021 году, который стартовал в Югре. Помимо местных специалистов в области медицины участие приняли их коллеги из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска и других муниципалитетов региона.

Отмечается, что конкурс впервые проводился электронно. Комиссия рассмотрела 52 заявки от тех, кто прошел первый этап. Далее состоится третья ступень состязания.

Полный список врачей из Сургута с их номинациями публикуем ниже: