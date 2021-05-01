В Югре продолжают выявлять лучших врачей по итогам 2021 года

Девять докторов из Сургута прошли отбор экспертной комиссии второго этапа Всероссийского конкурса врачей в 2021 году, который стартовал в Югре. Помимо местных специалистов в области медицины участие приняли их коллеги из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани, Нефтеюганска и других муниципалитетов региона.
Отмечается, что конкурс впервые проводился электронно. Комиссия рассмотрела 52 заявки от тех, кто прошел первый этап. Далее состоится третья ступень состязания.
Полный список врачей из Сургута с их номинациями публикуем ниже:
- Номинация «Лучший хирург»: Мкртычева Татьяна Александровна - врач-хирург БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».
- Номинация «Лучший акушер-гинеколог»: Панкратов Валерий Валентинович - врач акушер-гинеколог БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства».
- Номинация «Лучший кардиолог»: Батуева Кристина Юрьевна - врач-кардиолог, заведующая кардиологическим дневным стационаром БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».
- Номинация «Лучший врач лабораторной диагностики»: Силина Анна Николаевна - врач клинической лабораторной диагностики БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника №2».
- Номинация «Лучший онколог»: Магомедова Энвира Музамудиновна - врач-онколог БУ «Сургутская окружная клиническая больница».
- Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог»: Чирков Максим Андреевич - врач анестезиолог-реаниматолог БУ «Сургутская окружная клиническая больница».
- Номинация «Лучший врач медицинской реабилитации»: Иванкова Ирина Анатольевна - врач по медицинской реабилитации БУ «Клинический врачебно-физкультурный диспансер».
- Номинация «Лучший оториноларинголог»: Москалёв Владимир Александрович - врач-оториноларинголог, заведующий оториноларингологическим отделением БУ «Сургутская окружная клиническая больница».
- Номинация «Лучший педиатр»: Байтенова Зульфия Тулегеновна - врач-педиатр БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».