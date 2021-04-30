Владимир Богданов переизбран на пост гендиректора «Сургутнефтегаза»

Генеральным директором ПАО «Сургутнефтегаз» остается Владимир Богданов – по решению совета директоров он будет занимать свою должность в течении еще пяти лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники внутри компании.

Корреспонденту siapress.ru удалось связаться с заместителем генерального директора по кадрам ПАО «Сургутнефтегаз» Михаилом Кириленко. Он рассказал, что, действительно, прошел совет директоров и Владимир Леонидович был переизбран.

Напомним, что Богданов работает в «Сургутнефтегазе» 45 лет, с 1976 года. Руководителем компании он стал в 1984 году, а пост гендиректора занимает с 1992 года.