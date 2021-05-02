Сытоминский хор «Надежда» отправится на районный конкурс в обновках

В прошлую пятницу председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк приезжал в село обсудить с местной администрацией текущие вопросы, зашёл в ЦДиТ, как раз во время репетиции участников конкурса «Серебряная карусель».

За разговором выяснилось, что сценический гардероб хора «Надежда» давно уж поизносился. «На районный конкурс придётся ехать в старых костюмах», – стала сетовать руководитель первичной ветеранской организации поселения, волонтёр «серебряного» возраста Мария Гавриловна Мануйлова. На вопрос Анатолия Сименяка, почему раньше не обратились с просьбой, хористки удивляются: «А что, так можно было?!» «Конечно! Мы бы закрыли этот вопрос раньше», – отвечает председатель Думы района. Это не голословно. В 2018 году на депутатских слушаниях в Барсово вопрос о том, чтобы «Барсовская рябинка» распрощается с костюмами 20-летней давности был решен за 10 минут.

Теперь, когда стало известно, что районный конкурс «Серебряная карусель» перенесён на октябрь, у представительниц хорового многоголосья есть шанс выступить на нём в новом образе. Председатель районного парламента поможет ускорить решение этой задачи.