Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

1 мая

Перфоманс «ЛЕНИНИАНА»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 20:00.

Мир, труд, май! Интересный и яркий перфоманс в честь вождя пролетариата пройдет в «Невесомости»: здесь и театр, и музыкальное выступление, и выставка. Прочувствуй на себе дух социализма и мировой революции!

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: 500 рублей.

Концерт «Песня, как жизнь – хороша!»

Место проведения: Городской культурный центр «Строитель», улица Сибирская, 2. Время: 13:00.

Любовь к народным песням у нас в крови. Задорные, ласкающие слух, навивающие тоску по родине – такие они, фольклорные произведения. Артисты Народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Рябинушка» исполнят любимые композиции разных лет. Участники клубного формирования «Ягодка» подарят гостям танцевальные номера и поделятся энергией и настроением.

Телефон для справок – 24-37-21. Цена билета: 300 рублей.

Выставка «Великий перелом»

Место проведения: Краеведческий музей, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: период работы заведения по расписанию.

Сургутскому леспромхозу – 90. В честь этого событие Краеведческий музей открыл выставку: здесь представлены уникальные документы из архивов Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Сургута, обнаруженные в ходе многолетних научных изысканий. В их числе — схематические чертежи земельных отводов под строительство спец посёлков в Сургутском районе, статистические материалы о хозяйственном использовании спецпереселенцев, о коллективизации и борьбе с кулачеством в нашем крае. Кроме того, гости могут увидеть исторические фотографии с мест событий тех лет.

Телефон для справок: 51-68-20.

2 мая

Фото-кросс «Цифровая фотография»

Место проведения: АРТ-резиденция «квартира», улица Магистральная, 28. Время: 13:00.

Юных и не очень любителей фотографии приглашают на фото-кросс. Участник на старте эвента получает пять тем и должен сделать столько же фотографий. Позже свою работу можно будет обсудить с экспертами.

Телефон для справок: +7-912-519-7194.

Мастер-класс «Пасхальный сувенир»

Место проведения: улица 30 лет Победы, 21/2, 3-й этаж Музейного центра.

Помимо «красных» праздников на выходных пройдет еще и Пасха. Музей предлагает сделать замечательную коробочку для пасхального яичка – естественно, своими руками.

Телефон для справок: 51-68-11, 51-68-10. Цена билета: детский – 235 рублей, взрослый – 340.

Пасха в «Старом Сургуте»

Место проведения: историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

Специально для сургутян – настоящая программа для тех, кто празднует Пасху. Здесь и мастер-классы, и ярмарка, и игры, и все, что душе угодно!

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39, 28-17-44.