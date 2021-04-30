В Сургуте открыли класс для изучения башкирского языка

На базе школы №25 открыли необычный класс. Там юные сургутяне смогут изучать башкирский язык. Такой возможностью смогут воспользоваться дети в возрасте от 6 до 14 лет. Площадку для изучения родного языка местной башкирской национально-культурной автономии предоставили в мэрии Сургута на безвозмездной основе.

В классе уже занимаются 25 человек – это две возрастные группы. Такой подход приобщения к родной культуре, языку и традициям оценили в самой республике Башкортостан. А для самого Сургута нововведение весьма актуально. По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Сургуте проживает больше пяти тысяч башкир. Сегодня эта цифра вероятно увеличилась.

«Ранее инициативные родители нашей автономии выступили с просьбой о создании класса с углубленным изучением национальной культуры. Мы обратились с этой просьбой в департамент образования города и уже сегодня мы стали одной из первых национальных диаспор, у которой появилась такая возможность. Современные дети с удовольствием изучают башкирский язык и культуру», – отметила председатель общественной организации башкирской национальной культурной автономии в Сургуте Зульфира Италмасова.