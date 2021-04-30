С начала недели в Сургуте поймали семь жриц любви

Две жительницы Екатеринбурга приехали в Сургут на заработки и… получили штраф. Все потому что девушки выбрали не самый честный способ получить денег: торговали собой, принимая мужчин на съемных квартирах.

«В отношении гражданок составлены административные протоколы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей», – сообщили в пресс-службе УМВД Сургута.

Всего по городу силовики с начала этой недели выявили семь фактов оказания интимных услуг за деньги. Жрицы любви для поиска клиентов оставляли информацию о себе в интернете.