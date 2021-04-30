Власти Сургута через суд разбираются с сомнительными ларьками

Сургутяне просят чиновников разобраться с сомнительными торговыми площадками. Жители обеспокоены тем, что в центре города на улице Бахилова в какой-то момент появился торговый ларек, который по сей день портит облик города и вызывает множество вопросов. «Сначала там были Быстроденьги, теперь Кофе с собой. Мало того, что внешний вид, мягко говоря, не вписывается ни в какие регламенты, так и продажа кофе в ларьке без воды, канализации и туалетов вызывает санитарные проблемы и вопросы», – пишет на портал «Твой Сургут» Кирилл Богданов.

Горожане попросили проверить законность размещения объекта и демонтировать его. Из ответа представителя администрации Сургута стало ясно, что ларек действительно незаконный. И процесс по его ликвидации уже запущен. «Контрольным управлением Администрации города Сургута в настоящее время проводится до судебно-претензионная работа, направленная на устранение данного нарушения», – пояснила муниципальный жилищный инспектор КУ администрации города Светлана Зенина.