Обработка от клещей стартовала в Сургуте

Скоро ходить по газонам станет безопаснее – в Сургуте началась акарицидная обработка. О ходе борьбы с клещами рассказала начальник отдела пакового хозяйства и озеленения МКУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» Ирина Николаенко.

«Сначала обработаем территории детских садов и школ, потом территории общего пользования – парки, скверы, территории объектов здравоохранения, спортивных объектов, объектов культуры», — рассказала о планах чиновница.

Чтобы максимально снизить риски нападения кровососущих, обработка проводится в три этапа, с промежутком в 30-40 дней. Это называется «защитным периодом» — время, в которое эффективен препарат. «Обрабатываем Циперметрином. Этот препарат давно доказал свою эффективность против иксодовых клещей. Он наносится на поверхность газонов, деревья, кустарники», — пояснила Николаенко.

«Раствор полностью безопасен для животных и человека, относится к четвертому классу опасности химических веществ, — продолжает она. — Сумма средств, потраченных на обработку, по результатам торгов составила 1 миллион 174 тысячи рублей».

Всего от клещей избавят 300 объектов общей площадью 420 гектаров. Парки и скверы планируется обработать с 3 по 6 мая, но сроки могут сдвинуться: для обработки нужна подобающая погода. Главное, чтобы дождя не было.