В Сургутском театре новый режиссер — экс-директор Тамара Лычкатая

Экс-директор Сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая назначила себя режиссером театра.

Эту информацию siapress.ru подтвердила сама Лычкатая, отметив, что приказ о назначении подписала 27 апреля 2021 года — последний день, когда исполняла обязанности директора учреждения. В распоряжении siapress.ru есть документ с требованиями о соблюдении действующего трудового законодательства, направленный Лычкатой к нынешнему руководителю театра Светлане Астраханцевой.

В разговоре с siapress.ru Тамара Лычкатая объяснила, что провела консультации с режиссером СМДТ Владимиром Матийченко о целесообразности кадровой перестановки и получила одобрение. При этом экс-директор театра поставила в известность о новом назначении Светлану Астраханцеву, которая с ним не согласилась.

По словам Лычкатой, в ближайшие дни планируется поездка театра в Москву — для постановки на новой для актеров площадке требуется участие режиссера, который знает материал. Таковых в театре трое: сама Лычкатая, Владимир Матийченко и Юлия Уткина, последняя находится в декретном отпуске.

Напомним, что документ о прекращении полномочий Тамары Лычкатой был подписан губернатором Натальей Комаровой 27 апреля 2021 года. С 28 апреля руководить театром стала Светлана Астраханцева — бывший главный балетмейстер ЦКиД «Камертон».