В Сургуте видео разборки велосипедиста и водителя автобуса «Сургутнефтегаза» попало в сеть

Сначала не поделили дорогу, а после и вовсе устроили разборки прямо на проезжей части. Велосипедист утверждает, что во время движения его чуть не сбил нефтегазовский автобус. Историей конфликта с водителем компании сам пострадавший поделился в «К-Информ». Он утверждает, что тот проехал слишком близко к нему и без причины подал звуковой сигнал, который изрядно напугал мужчину на двухколесном транспорте.

«Я стоял во второй полосе, которой только прямо, и другие участники движения спокойно проехали мимо, но этому водителю показалось из автобуса, что я стою по середине дороги. Не знаю может он плохо видит и ему надо срочно выписать очки», – возмущаясь, описывает случившееся велосипедист.

Но самое интересное случилось после того, как пострадавший догнал обидчика, чтобы «всего лишь объясниться с ним, что так делать не надо. Что сигнал подается в случаях, предусмотренных ПДД, а не когда захочется». Инцидент был снят на видео. Когда мужчине все же удалось достучаться до шофера, тот яростно накинулся на снимавшего с матами и палкой. На память о себе нападавший оставил велосипедисту отбитые до синевы пальцы и след на ноге.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз». Там ответили, что в отношении сотрудника будет проведена служебная проверка.