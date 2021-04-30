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​Водитель автобуса «Сургутнефтегаза» набросился с палкой и матами на велосипедиста // ВИДЕО

В Сургуте видео разборки велосипедиста и водителя автобуса «Сургутнефтегаза» попало в сеть

​Водитель автобуса «Сургутнефтегаза» набросился с палкой и матами на велосипедиста // ВИДЕО
Скрин: К-Информ

Сначала не поделили дорогу, а после и вовсе устроили разборки прямо на проезжей части. Велосипедист утверждает, что во время движения его чуть не сбил нефтегазовский автобус. Историей конфликта с водителем компании сам пострадавший поделился в «К-Информ». Он утверждает, что тот проехал слишком близко к нему и без причины подал звуковой сигнал, который изрядно напугал мужчину на двухколесном транспорте.

«Я стоял во второй полосе, которой только прямо, и другие участники движения спокойно проехали мимо, но этому водителю показалось из автобуса, что я стою по середине дороги. Не знаю может он плохо видит и ему надо срочно выписать очки», – возмущаясь, описывает случившееся велосипедист.

Но самое интересное случилось после того, как пострадавший догнал обидчика, чтобы «всего лишь объясниться с ним, что так делать не надо. Что сигнал подается в случаях, предусмотренных ПДД, а не когда захочется». Инцидент был снят на видео. Когда мужчине все же удалось достучаться до шофера, тот яростно накинулся на снимавшего с матами и палкой. На память о себе нападавший оставил велосипедисту отбитые до синевы пальцы и след на ноге.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу ПАО «Сургутнефтегаз». Там ответили, что в отношении сотрудника будет проведена служебная проверка.


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Сегодня в 11:01, просмотров: 281, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 12:20
Да водитель автобуса прав. Подал сигнал. Не хер стучать по казенной машине.

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