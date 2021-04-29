Сургутские чиновники ответят за качество дорог в суде 13 мая

В четверг, 13 мая, в Сургутском городском суде состоится заседание, на котором рассмотрят иск прокуратуры к администрации города. В качестве третьего лица выступает Госавтоинспекция. Соответствующая информация размещена на сайте инстанции.

Как сообщал siapress.ruранее, на администрацию города и МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» подали в суд из-за состояния дорог. Ответить придется за колейность и недостатки автомагистралей на Бажова, Профсоюзов, Щепеткина, Островского, Университетская, Губкина, Аэрофлотская, Быстринская, Индустриальная, Мелик-Карамова, Иосифа Каролинского, Ивана Захарова, Григория Кукуевицкого, Крылова, Нефтеюганское шоссе, улице Заячий остров, проспектах Набережный, Ленина, Мира, Комсомольский, Югорский тракт, по проезду Взлетный, а также участка дороги на развязке №4 «Кольцо ГРЭС».

Прокуратура рассчитывает обязать мэрию привести в порядок опасные участки за три месяца.