Советником главы Сургута стала экс-заместитель мэра Лангепаса Мария Ванькова

Советником главы Сургута Андрея Филатова стала Мария Ванькова. Такая информация содержится на сайте администрации города.

Ранее Марина Ванькова занимала должность заместителя главы Лангепаса. Она курировала сферы строительства и ЖКХ. По данным Ura.ru, на новом месте работы она будет также заниматься вопросами градостроительства и коммунального хозяйства.

Напомним, сегодня об отставке объявил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургута Олег Пухтеев. Врио начальника стал Андрей Рачев.

Таким образом, руководящий состав администрации Сургута обновлен почти полностью. Свое место сохранила лишь вице-мэр Анна Томазова. Обо всех перестановках в администрации читайте в соответствующем разделе siapress.ru.