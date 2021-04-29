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​Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового советника из Лангепаса

Советником главы Сургута стала экс-заместитель мэра Лангепаса Мария Ванькова

​Глава Сургута Андрей Филатов назначил нового советника из Лангепаса
Фото: admlangepas.ru

Советником главы Сургута Андрея Филатова стала Мария Ванькова. Такая информация содержится на сайте администрации города.

Ранее Марина Ванькова занимала должность заместителя главы Лангепаса. Она курировала сферы строительства и ЖКХ. По данным Ura.ru, на новом месте работы она будет также заниматься вопросами градостроительства и коммунального хозяйства.

Напомним, сегодня об отставке объявил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургута Олег Пухтеев. Врио начальника стал Андрей Рачев.

Таким образом, руководящий состав администрации Сургута обновлен почти полностью. Свое место сохранила лишь вице-мэр Анна Томазова. Обо всех перестановках в администрации читайте в соответствующем разделе siapress.ru.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 308, комментариев: 2
Комментарии:
Mobii
не нравится
Сегодня в 19:50
Он из города деревню решил сделать?
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:26
«Большая перезагрузка» в ГА. Но любые отставки и назначения Андрея Филатова нацелены на радикальное обновление аппарата, который сформировался в принципе в «послесидоровские времена», по принципу, «временных администраций» того или иного Главы города. Процесс естественный.
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