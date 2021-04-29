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Учителя биологии, географии и соцработники: в СурГПУ откроются новые направления подготовки

Сургутский педуниверситет расширит спектр направлений подготовки в 2021 году

Учителя биологии, географии и соцработники: в СурГПУ откроются новые направления подготовки
Фото: П. Кун

Новым специальностям смогут обучаться студенты Сургутского государственного педагогического университета. В 2021 году там откроют набор на учителей географии и биологии, а также социальных работников. Последних, кстати, в Югре до сих пор обучали только в Нижневартовске.

«На педагогический профиль обучения «Биология и география» выделено 34 места, из них 24 бюджетных и 10 коммерческих. Для поступления необходимо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию и пройти собеседование по биологии и географии. Для успешного прохождения собеседования достаточно знаний по школьной программе», – сообщают в вузе.

Будущим соцработникам необходимо иметь результаты ЕГЭ по русскому языку и истории. ЕГЭ по дополнительному предмету на выбор – обществознание или литература. На оба профиля планируют набрать группу из 25 человек. Больше половины из этих мест – бюджетные.

Также сообщается, что в этом году возобновится набор студентов на направление «Дизайн».


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Сегодня в 17:00, просмотров: 291, комментариев: 0
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