Сургутский педуниверситет расширит спектр направлений подготовки в 2021 году

Новым специальностям смогут обучаться студенты Сургутского государственного педагогического университета. В 2021 году там откроют набор на учителей географии и биологии, а также социальных работников. Последних, кстати, в Югре до сих пор обучали только в Нижневартовске.

«На педагогический профиль обучения «Биология и география» выделено 34 места, из них 24 бюджетных и 10 коммерческих. Для поступления необходимо предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию и пройти собеседование по биологии и географии. Для успешного прохождения собеседования достаточно знаний по школьной программе», – сообщают в вузе.

Будущим соцработникам необходимо иметь результаты ЕГЭ по русскому языку и истории. ЕГЭ по дополнительному предмету на выбор – обществознание или литература. На оба профиля планируют набрать группу из 25 человек. Больше половины из этих мест – бюджетные.

Также сообщается, что в этом году возобновится набор студентов на направление «Дизайн».