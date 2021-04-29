Из сургутского, югорского и федерального бюджетов «скинулись» на ремонт 30 дворов

В Сургуте в дополнение к 12 дворам отремонтируют еще 18. Итого 30 придомовых территорий окажутся отреставрированными за счет средств из городского, окружного и федерального бюджетов. Об этом было сказано на встрече с журналистами, состоявшейся сегодня, 29 апреля.

«Всего порядка 200 миллионов выделено на ремонтные работы. По первым 12 дворам уже подписаны соглашения с собственниками, найдены подрядчики, по остальным конкурсные процедуры еще ведутся», – рассказал директор местного департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.

Реставрация по первой части объектов стартует уже в мае. Все преображения согласованы с жильцами домов – так, на пустыре близ улицы Сибирской, 15 появится настоящий комплекс из спортивной и детской площадок с сохранением деревьев. Представители управляющей компании предоставили чиновникам, где изображены строящиеся объекты.

«После майских праздников начнутся первые приготовления, по остальным работы начнутся в середине июня. Сейчас собираются подписи собственников, создана инициативная группа. За УК и подрядчиками будет вестись жесткий контроль», – заявил заместитель директора городского департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Отмечается, что 18 дворов, которые будут ремонтироваться за счет федеральных и окружных средств, вошли в программу софинансирования: собственники внесли не менее 20 процентов от общей стоимости обновления территории.