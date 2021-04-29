В Сургуте отец ответит по трем статьям за рукоприкладство и издевательство над детьми

Отца, издевавшегося над маленькими детьми, будут судить по трем статьям. История об избиении троих детей – полуторамесячного мальчика, его сестры полутора лет и трехлетнего ребенка – инвалида, – раскрылась в феврале 2021 года. Сейчас местная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Обвиняемый находится под стражей. Его судьбу решат в Сургутском городском суде.

Мать детей суд ограничил в правах. Сейчас несовершеннолетние переданы под опеку. «Также по материалам прокурорской проверки в отношении матери малолетних детей следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», – сообщает окружная прокуратура.

Кроме того, в ситуацию вмешалась прокуратура республики Дагестан. Она просит суд лишить женщину родительских прав на двух других детей, которые проживают отдельно от нее в самой республике.

К ответственности за пострадавших детей привлекли и должностных лиц уполномоченных органов, где прокуратура выявила нарушения профилактики безнадзорности и жестокого обращения с детьми. Акты направили заместителю губернатора региона, УМВД России по Югре и Сургуту, главе администрации города. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.