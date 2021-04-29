Пять липовых свидетельств о регистрации выявили в Сургуте

Полицейские выяснили, откуда сургутяне берут фальшивые документы о регистрации. За последнее время в городе выявлено сразу пять фактов использования поддельных свидетельств о регистрации по месту пребывания. Притом покупают их граждане РФ.

Поддельные документы предоставляются в отдел по вопросам миграции УМВД России по Сургуту. Оказалось, документ (который, к слову, делается бесплатно, в законном порядке), граждане приобретают за деньги, через посредников на черном рынке.

Между тем, приобретенная «липа» не только истощает кошелек, но и лишает гражданина РФ официальной регистрации по месту пребывания. Лишает не только регистрации, но и, потенциально, свободы: статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.