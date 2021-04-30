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​О мусоре начистоту

Дачникам Сургута снизили тарифы на твёрдые коммунальные отходы в два раза

​О мусоре начистоту
Фото sarovpressa.ru

Последние 2,5 года владельцы участков в садово-огороднических некоммерческих товариществах возмущались по поводу непомерно высокой платы за сбор, вывоз и утилизацию ТКО. Тогда постановлением администрации Сургута от 18 июля 2018 года был утвержден норматив – 5,2 кубометра мусора в год на одного собственника, что в денежном эквиваленте равно ежемесячному похудению потребительского кошелька на 308 рублей 78 копеек. Стоит ли говорить, что те дачники, которые проводят за городом всего пару месяцев в году, бойкотировали эти правила?

На одном из думских комитетов по городскому хозяйству и перспективному развитию города заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Сергей Алексеев поделился радостной новостью: тарифы снижены!

По представлению прокуратуры мэрия заключила муниципальный контракт на выполнение работ по определению дифференцированных нормативов по накоплению коммунальных отходов. В течение четырех сезонов подрядная организация «замеряла» мусор по 42 объектам, включая, кстати, многоквартирные и индивидуальные жилые дома. В итоге установлены и утверждены новые нормативы. Теперь одному члену товарищества положено мусорить в объеме 2.26 куба в год и платить за это 133 рубля 12 копеек в месяц. Более того, тариф вступил в силу 1 января текущего года. Это значит, что дачников ждет перерасчет.

У регионального оператора нет возможности получить официальные данные о прописанных людях. Сегодня «мусорную» услугу рассчитывают на одного человека, но, как правило, на дачах проживают целыми семьями. Фото opennov.ru

Правда, не все депутаты восприняли новость однозначно позитивно. Например, Игорь Бруслиновский считает, что имеющийся на сегодня подход к начислению платы за ТКО не совсем справедливый: «Почему человек, который не пользуется дачей какое-то время, должен платить за мусор, который он по факту не производит»? «Не отработан механизм, как человек может подтвердить свое не проживание в определенный промежуток времени. Учитывая, что у нас 30 процентов кооперативов банкроты, то не к кому подойти и попросить хоть какую-то справку», - с готовностью отвечает Сергей Алексеев. Но этот довод Бруслиновскому кажется неубедительным. Поддержал его и коллега по думе Дмитрий Пахотин.

«Особенно трудно объяснить пенсионерам, почему так происходит. За что они платят. Я считаю, что нам в думе следует в обозримые сроки подготовить предложение о правильном выходе из ситуации. Не должны люди платить дважды за мусор: и дома, и на даче», - убежден депутат.

На самом деле выход из ситуации есть, и о нем незамедлительно поведал руководитель обособленного подразделения в Сургуте АО «Югра Экология» Виталий Якимчик.

Кооператив как юридическое лицо может заключить договор с региональным оператором, указать в нем периодичность вывоза мусора, контейнерный объем и платить исключительно по факту. «Более того, люди вправе изменить график, уменьшить или увеличить количество контейнеров по своему заявлению», - подчеркивает Якимчик.

Что же касается второго способа, то это тот самый пресловутый норматив. «Я хочу отметить, это принципиально важный момент – норматив 2,26 рождается с учетом зимы, когда на дачах практически никто не живет, и с учетом лета, когда человек может образовать пять и более кубов мусора в течение нескольких месяцев», - говорит представитель регоператора.

Депутат Игорь Бруслиновский (справа) считает, что нужно пересмотреть подход к формированию итоговой стоимости услуг по обращению с ТКО

Сегодня в Сургуте порядка десяти тысяч садово-огороднических участков являются банкротами. «Они не выходят на связь с нами, не платят за услугу ТКО, а регоператор обязан транспортировать оттуда отходы, и это огромные объемы. В таком случае дачник должен самостоятельно заключить прямой договор с платежным агентом АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и вместе с платежкой за электричество получать расчет за мусор», — подытожил Виталий Якимчик.


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29 апреля в 13:07, просмотров: 864, комментариев: 0
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