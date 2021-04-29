Со своего поста уходит начальник сургутского управления по делам ГО и ЧС Олег Пухтеев

Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургута Олег Пухтеев объявил об отставке: заявление чиновник сделал на сегодняшнем брифинге, объяснив решение семейными причинами.

Преемника Пухтееву пока не определили: врио начальника стал Андрей Рачев, заместитель руководителя управления. По словам Олега Пухтеева, нового начальника назначит новый глава Сургута Андрей Филатов.

Это не первая громкая отставка в администрации города: ранее глава города практически полностью обновил штат заместителей — свое место сохранила лишь вице-мэр Анна Томазова. Обо всех перестановках в администрации читайте в соответствующем разделе siapress.ru.