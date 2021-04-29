В Сургуте решают проблему переселения из аварийного жилья. По инициативе ОНФ

Еще в 2012 году двухэтажные дома на улицах Артема, Поливановой, Озерной, Набережного проспекта были признаны аварийными и подлежащими сносу. На дворе - год 2021. Люди по-прежнему ждут. А чиновники отчитываются высокими цифрами и передовыми достижениями.

По инициативе ОНФ в Югре в Сургуте состоялось заседание круглого стола «Исполнение государственной и муниципальной программ по переселению граждан из аварийных домов в городе Сургуте. Текущая ситуация. Проблемы и пути их решения». На встречу были приглашены не только чиновники профильных ведомств округа и города, но и жители, годами ожидающие расселения своих разваливающихся от старости строений.

Так, согласно выступлению директора окружного департамента строительства Кирилла Мыскина, Югра – на втором месте в России по переселению граждан из аварийного жилья. Главный строительный приоритет региона – югорский стандарт, то есть качественное жилье + комфортная среда + доступная среда для маломобильных граждан + современная инфраструктура. Округ пытается выработать приемлемые условия для застройщиков, которые готовы идти на сделки, чтобы можно было выкупать жильё у застройщиков по реальной стоимости, в то время как пока рынок сильно опережает предложения муниципалитетов.

Однако, югорский стандарт – дело будущего, а застройщики категорически не хотят продавать в Сургуте жилье за цену, установленную региональной службой по тарифам, поэтому в ближайшее время жильцам аварийных домов (особенно муниципальных квартир) не суждено переехать в новые квадратные метры.

«По данным чиновников, в этом году в Сургуте должны предоставить новые квартиры либо выплаты почти 600 семьям, но по итогам первого квартала помогли решить жилищный вопрос только 42.А треть года уже позади. По данным прокуратуры, только в прошлом году два человека умерли, не дождавшись нового жилья», - отметил модератор тематической площадки ОНФ в Югре «Жилье и городская среда» Евгений Печерица.

По словам эксперта, ОНФ пригласил на встречу ответственных лиц вовсе не для того, чтобы еще раз констатировать, что в Сургуте в ситуации с переселением вопросов очень много, а чтобы найти, наконец, какой-то выход из создавшейся ситуации.

Проблема первая

Слишком большой разрыв между выкупной стоимостью квадратного метра в новостройках (она установлена сегодня менее 58 тысяч рублей) и рыночной ценой, которая приближается к 100 тысячам.

По мнению президента Ассоциации строителей Сургута и Сургутского района Алексея Сафиоллина, нужно строить не менее 300 тысяч квадратных метров жилья в год. Тогда рынок сам отрегулирует цены: чем больше предложений, тем ниже стоимость. Сургут это уже проходил лет десять тому назад. Метод, что говорится, проверен временем.

«Сегодня сложилась парадоксальная ситуация, когда администрация города предоставляет собственникам аварийного жилья субсидии в размере 100 тыс. за ветхий квадратный метр, а покупать новые квартиры за эту же стоимость не имеет права. По-моему, это порочная практика, которая только подстегивает цены на рынке. Сейчас все собственники аварийного жилья, получившие субсидии, придут к застройщикам, которые с удовольствием поднимут цены и до 110 тыс. за кв. метр, и до 120 тысяч! На наш взгляд, необходимо искать механизмы, которые позволяли бы, применяя повышающие коэффициенты (учитывая северные условия строительства, логистику, особенности рынка труда), изыскивать варианты повышения выкупной цены нового жилья у строителей. Пока же мы наблюдаем, как власти отчитываются: на переселение жителей из аварийного жилья выделено два миллиарда, а факт, что миллиард был возвращен назад в бюджет, как не использованный, потому что на него ничего … не удалось приобрести, остается за кадром», — говорит эксперт ОНФ Евгений Печерица.

Проблема вторая

Администрация города за последние три года не выставила на торги ни одного земельного участка, готового к новому строительству. Застройщики вынуждены просто скупать друг у друга ранее отведённые земельные участки.

Решение видится в комплексной застройке микрорайонов. ОНФ в Югре шестой год держит на контроле проблему аварийного жилья в городе. И вот какая ситуация наблюдается при расселении домов: первыми выезжают собственники квадратных метров, дольше всех, иногда по два-три года, остаются в ветхих деревяшках жильцы муниципальных квартир. Как правило, это одна – две семьи в доме. Они вынуждены жить в полупустых зданиях, бороться с маргиналами, которые сразу же оккупируют брошенные квартиры, городские службы обязаны поддерживать дома – свет, тепло, вывозить мусор.

Наконец, городские власти пришли к выводу о нецелесообразности такого подхода. По словам заместителя главы Сургута Валерия Фомагина, начиная с 2021 года при расселении домов, в случае, когда после выселения собственников будут оставаться жильцы муниципальных квартир, город будет за свой счет переселять их в новое жилье, чтобы сносить дома и освобождать территории под новую застройку.

Проблема третья

Нарушается гарантированное конституционное право граждан на жилище. При этом органы государственной власти обязаны создавать условия для осуществления этих прав, а именно, как отметил президент России Владимир Путин в майском указе № 600, предписано разработать и исполнить комплекс мероприятий по ликвидации аварийного жилья и предоставлению гражданам нового.

«Как мы видим, в Сургуте годами нарушаются права жителей на переселение из аварийного жилья. Эксперты ОНФ в Югре берут на себя ответственность в ежемесячном режиме контролировать механизмы реализации расселения. Мы договорились о совместной работе с городской администрацией по данному вопросу. Общественники, в отличие от властей, ближе к народу, всегда на связи и готовы к диалогу», - подытожил член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов.

ОНФ проверит все дома в Сургуте, признанные аварийными на 1 января 2017-го года.