В Сургуте дачные автобусы будут ходить по летнему графику в майские праздники

Дачные автобусы в мае будут ходить по-летнему. График рейсов дачного общественного транспорта утвердили в департаменте городского хозяйства администрации Сургута. Планировалось, что увеличение количества рейсов будет только в официальные праздничные дни: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Однако в связи с объявлением нерабочими днями периода с 4 по 7 мая, летнее расписание для дачников будет действовать в эти дни. А также все выходные в мае.

Сейчас все 11 дачных маршрутов возобновили работу, но ходят по зимнему расписанию, где частота рейсов в несколько раз меньше. Окончательно дачники перейдут на летний график с 1 июня.