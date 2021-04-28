Сургутяне с начала года задолжали более миллиона рублей долгов по штрафам

Сургутяне с начала года «проштрафились» на более чем миллион рублей. Такая внушительная сумма была накоплена после рассмотрения сотрудниками УМВД России по Сургуту около 7500 дел об административных нарушениях. Притом почти 32% от этой суммы остается непогашенной.

Чтобы хоть как-то побудить сургутян исправно платить по долгам, полицейские организовали мероприятие «Должник». В рамках него с начала года правоохранители составили уже более 880 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25. «Уклонение от исполнения административного наказания». Стоит должнику «попасть» под эту статью – и его штраф уже увеличивается вдвое. Если не подействует и это – недобросовестного гражданина ждет административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Чтобы избежать неприятностей, полицейские призывают югорчан оплачивать штрафы вовремя - не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в силу.