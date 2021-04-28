Фолк-группа «Югорский пост» заняла третье место на фестивале армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!»

Сургутская фолк-группа «Югорский пост» забрала хрустальный кубок за третье место на XXII Открытом фестивале-конкурсе армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!». Масштабное мероприятие, собравшее несколько сотен исполнителей со всей России, состоялось в Сочи с 9 по 15 апреля.

Ежегодно в фестивале участвуют от 300 до 500 военнослужащих различных родов войск и силовых ведомств. Помимо России, на фестиваль съезжаются коллективы из Белоруссии, Армении и других стран СНГ.

В этом году фестиваль прошел на традиционной площадке - в Зимнем театре. Победителей выбирали по шести номинациям: «Авторы-исполнители», «Исполнители песен профессиональных авторов», «Музыкальные ансамбли», «Солисты ансамблей песни и пляски», «Исполнители казачьей песни», «Духовые оркестры».

«Мы заняли третье место в номинации «Музыкальные ансамбли». Было около пятисот участников – конкуренция была большая! – делится лидер вокально-инструментальной группы «Югорский пост» Александр Могильный. – Наш главный конкурент – московский дуэт «Сезон любви». Но назвать их соперниками я не могу – это наши друзья, супруги Алексей и Мария Дорохины. Также из Ростова был хороший, сильный коллектив, из Нижнего Новгорода».

Коллектив «Югорский пост» немолодой – в этом году «рок-бэнду» исполнится 15 лет. А началось все в 20-ом отряде федеральной противопожарной службы ГПС по ХМАО-Югре, которым руководил Олег Белоконный. «Состав менялся, — говорит Александр Могильный, — но нынешний состав остается уже больше десяти лет: я - вокалист и гитарист, также вокалистка Лилия Тучковенко, вокалистка Татьяна Татаурова и клавишник-вокалист Сергей Татауров.

Делаем все «на коленках» - нет ни студии, ни оператора своего. Сейчас ведь период пандемии – никому ничего не нужно! Музыканты в том числе страдают от отсутствия публики, концертов и средств к существованию. В этом плане нам очень помог Сташёнок Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Защита Югры». Поддержал нас, организовал концерты, поездку на Алтай.

Также в поисках репетиционной площадки по старой дружбе я обратился к Олегу Белоконному – руководителю объединенного отряда. Он предоставил нам помещение для репетиций – бывший спортзал, прямо в пожарной части. У нас там и оборудование, и костюмы концертные, и инструменты. Отношение к нам там очень хорошее».

На вопрос, к какому жанру он все-таки группу относит, отвечает - не рок-группа, а скорее фолк-группа. «Мы поем не только солдатскую или патриотическую песню. Мы все делаем по-своему. Наши тексты, как в народе говорят – «про жизнь». О любви, о дружбе – о хорошем.

Мы участвовали в конкурсах «Щит России» в Нижнем Новгороде, «Катюша» в Москве, «Виват победа» в Зеленограде, «Мелодия чутких сердец» - и все добрые! Говорят – нельзя научить любить родину. Но я думаю – можно сделать по-другому.

Раз уж об этом разговор зашел – мне не нравится, как у нас сейчас культура развивается. Как-то оно все однобоко. Время «фриков». Весь интернет ими заполнен. Я вовсе не за то, чтобы отовсюду звучала патриотическая песня военной тематики. Но я думаю, что она тоже должна звучать – просто дозированно».

Тексты песен лидер группы пишет сам. Отдельные песни пишет вокалистка Лилия Тучковенко. Но одними участниками группы дело не ограничивается: «У нас много друзей. Например, Евгений Прядко, бард из Талинки, композитор Дмитрий Винокуров из Пензы. Делимся успехами, наработками - они тоже своими текстами делятся. Что-то дарят нам, что-то – мы».

Планы у победителей всероссийского конкурса скромные: «Обычно выступаем на девятое мая – всегда без гонорара, из принципа. На день города – всегда просимся, но не всегда получается. В этом году пока не заявлялись - эпидемия вносит коррективы».