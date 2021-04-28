16+
Логотип Сиапресс
USD  74,9390   EUR  90,4289  

Новости

Больше новостей
Следует ли на майские праздники запретить продажу алкоголя?
Комментировать
0
Чем вы будете заниматься на майских выходных?
Комментировать
1
Вы потребляете...
Комментировать
0
Майские праздники следует...

продлить 24.4%

сократить 27.7%

оставить как есть 44.6%

не знаю 3.3%

Всего голосов: 242

Комментировать
0
В конфликте Тамары Лычкатой и Артура Латыпова вы на стороне...

Лычкатой 16.8%

Латыпова 29.2%

Мне все равно 33.2%

Не знаю о конфликте 20.8%

Всего голосов: 250

Комментировать
0
Оцените уборку снега в Сургуте этой зимой

Отлично 3.3%

Хорошо 23.8%

Удовлетворительно 38.1%

Плохо 34.8%

Всего голосов: 210

Комментировать
0
Какой хлеб вы покупаете?

С хлебозавода 55%

Из частных пекарен или пекарен супермаркетов 24.4%

Пеку сам(а) 11%

Не знаю 3.3%

Не ем хлеб 6.2%

Всего голосов: 209

Комментировать
0
Путинские выплаты помогут вам проголосовать в сентябре за «Единую Россию»?

Да 5.9%

Нет, я не голосую за эту партию 72.8%

Нет, я голосую за эту партию независимо от выплат 18.3%

Не знаю 3%

Всего голосов: 202

Комментировать
0
Больше опросов

​Фолк-группа из Югры выиграла Всероссийский песенный конкурс

Фолк-группа «Югорский пост» заняла третье место на фестивале армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!»

​Фолк-группа из Югры выиграла Всероссийский песенный конкурс
Фото: Югорский пост

Сургутская фолк-группа «Югорский пост» забрала хрустальный кубок за третье место на XXII Открытом фестивале-конкурсе армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!». Масштабное мероприятие, собравшее несколько сотен исполнителей со всей России, состоялось в Сочи с 9 по 15 апреля.

Ежегодно в фестивале участвуют от 300 до 500 военнослужащих различных родов войск и силовых ведомств. Помимо России, на фестиваль съезжаются коллективы из Белоруссии, Армении и других стран СНГ.

В этом году фестиваль прошел на традиционной площадке - в Зимнем театре. Победителей выбирали по шести номинациям: «Авторы-исполнители», «Исполнители песен профессиональных авторов», «Музыкальные ансамбли», «Солисты ансамблей песни и пляски», «Исполнители казачьей песни», «Духовые оркестры».

«Мы заняли третье место в номинации «Музыкальные ансамбли». Было около пятисот участников – конкуренция была большая! – делится лидер вокально-инструментальной группы «Югорский пост» Александр Могильный. – Наш главный конкурент – московский дуэт «Сезон любви». Но назвать их соперниками я не могу – это наши друзья, супруги Алексей и Мария Дорохины. Также из Ростова был хороший, сильный коллектив, из Нижнего Новгорода».

Коллектив «Югорский пост» немолодой – в этом году «рок-бэнду» исполнится 15 лет. А началось все в 20-ом отряде федеральной противопожарной службы ГПС по ХМАО-Югре, которым руководил Олег Белоконный. «Состав менялся, — говорит Александр Могильный, — но нынешний состав остается уже больше десяти лет: я - вокалист и гитарист, также вокалистка Лилия Тучковенко, вокалистка Татьяна Татаурова и клавишник-вокалист Сергей Татауров.

Делаем все «на коленках» - нет ни студии, ни оператора своего. Сейчас ведь период пандемии – никому ничего не нужно! Музыканты в том числе страдают от отсутствия публики, концертов и средств к существованию. В этом плане нам очень помог Сташёнок Олег Владимирович – генеральный директор ООО «Защита Югры». Поддержал нас, организовал концерты, поездку на Алтай.

Также в поисках репетиционной площадки по старой дружбе я обратился к Олегу Белоконному – руководителю объединенного отряда. Он предоставил нам помещение для репетиций – бывший спортзал, прямо в пожарной части. У нас там и оборудование, и костюмы концертные, и инструменты. Отношение к нам там очень хорошее».

На вопрос, к какому жанру он все-таки группу относит, отвечает - не рок-группа, а скорее фолк-группа. «Мы поем не только солдатскую или патриотическую песню. Мы все делаем по-своему. Наши тексты, как в народе говорят – «про жизнь». О любви, о дружбе – о хорошем.

Мы участвовали в конкурсах «Щит России» в Нижнем Новгороде, «Катюша» в Москве, «Виват победа» в Зеленограде, «Мелодия чутких сердец» - и все добрые! Говорят – нельзя научить любить родину. Но я думаю – можно сделать по-другому.

Раз уж об этом разговор зашел – мне не нравится, как у нас сейчас культура развивается. Как-то оно все однобоко. Время «фриков». Весь интернет ими заполнен. Я вовсе не за то, чтобы отовсюду звучала патриотическая песня военной тематики. Но я думаю, что она тоже должна звучать – просто дозированно».

Тексты песен лидер группы пишет сам. Отдельные песни пишет вокалистка Лилия Тучковенко. Но одними участниками группы дело не ограничивается: «У нас много друзей. Например, Евгений Прядко, бард из Талинки, композитор Дмитрий Винокуров из Пензы. Делимся успехами, наработками - они тоже своими текстами делятся. Что-то дарят нам, что-то – мы».

Планы у победителей всероссийского конкурса скромные: «Обычно выступаем на девятое мая – всегда без гонорара, из принципа. На день города – всегда просимся, но не всегда получается. В этом году пока не заявлялись - эпидемия вносит коррективы».


нравится (12) не нравится (0)
Сегодня в 17:09, просмотров: 225, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Живя в каком-нибудь поселке, можно быть услышанным, но важно не потеряться среди огромного контента» 1079
  2. ​Лычкатая не сдается: «Шанс есть» 1007
  3. ​Александр Моор предложил ввести специальный правовой режим для участников НОЦ 895
  4. ​Ты здесь не торгуй: у уличных продавцов в Сургуте будут отбирать товар 787
  5. ​Наталья Комарова обсудит с югорчанами коронавирусный рынок труда и внезапные каникулы 764
  6. ​«Пришла не с войной». Сургутскому театру представили новую руководительницу и пообещали помочь с ремонтом 740
  7. ​Сургутяне смогут летать в Анапу каждый день 577
  8. ​Наталья Комарова призвала выплатить зарплату югорчанам пораньше 498
  9. ​Путин призвал запасников на военные сборы 456
  10. ​В Ханты-Мансийске Nissan Almera вылетел в кювет, пострадали два человека 451
  1. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14261
  2. ​А у меня коты! 9203
  3. ​Пенсионерка из Сургута заболела пневмонией после прививки от COVID-19 5429
  4. ​СИБУР продолжает модернизацию газоперерабатывающей инфраструктуры в Западной Сибири 4071
  5. ​А что скажет Петерман? 3811
  6. ​«Работать-то не пробовали?» Сургутские предприниматели в шоке от «майского подарка» Путина 3786
  7. ​Как поссорились Тамара Никифоровна и Артур Альбертович 3675
  8. ​Источники: В Сургутский театр нагрянули силовики 3362
  9. Наломал дров: югорчанин может отправиться в колонию за шесть спиленных берез 3196
  10. Травмпункт в нижневартовской поликлинике №1 станет доступнее для людей с ОВЗ 2867
  1. Глеб Самойлов: «Чем недовольнее морда, тем ты больше екатеринбуржец» 20584
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 18898
  3. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 14874
  4. Бесконечные шашлыки ждут россиян в мае: ​Путин продлил майские праздники 14261
  5. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 13557
  6. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 12537
  7. ​Была пьяна: югорчанка убила супруга ударом ножа, а утром вызвала полицию 10785
  8. Юганец устроил вооруженное ограбление: ему хотелось получить энергетик 10436
  9. ​Сотрудникам «Юганскнипи» задолжали семь миллионов рублей по зарплате 10301
  10. ​А у меня коты! 9203

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика