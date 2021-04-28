Сургутский краеведческий музей приглашает горожан на «Ночь музеев»

Культурная акция «Ночь музеев» в 2021 году пройдет офлайн. На традиционное мероприятие горожан приглашает Сургутский краеведческий музей. Оно пройдет 15 мая с 18.00 до полуночи. Однако его участником можно стать только по предварительной записи – это связано с коронавирусными ограничениями.

В эту ночь посетителей музея ждут прогулки по ночным улицам Сургута, погружение в его историю. «Только в эту ночь можно побывать в фондохранилищах музея и увидеть множество уникальных предметов фондовых коллекций. Спешите предварительно записаться по телефону: 90-77-34, с 5 по 14 мая с 9.00 до 17.00», – заявляют организаторы.

Также у участников акции появится уникальная возможность по одному билету посетить все структурные подразделения культурного кампуса: это музейный центр на 30 лет Победы, 21/2, дом Фармана Салманова, дом купца Клепикова, Центр патриотического наследия на Просвещения, 7/1.