В грядущие выходные у православных храмов Сургута будут дежурить полицейские

Сургутская полиция готовится к усиленному дежурству в грядущий уикенд. В день празднования Светлой Пасхи у православных храмов правоохранители обеспечат охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.

«Пасхальные богослужения начнутся в ночь с 1 на 2 мая в десяти храмах города. Перед полицейскими стоит задача по предупреждению, пресечению преступлений. Кроме того, будет обеспечена безопасность дорожного движения на подъездах к храмам. В целях безопасности граждан будут установлены контрольно-пропускные посты с применением стационарных металлодетекторов», - сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Верующих попросили быть внимательнее к личным вещам и сообщать внимание на предметы, оставленные без присмотра и вызывающие подозрение.