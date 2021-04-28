Велосипедисты открывают сезон: в Сургуте открываются велопарковки

В последние годы Сургут приобрел статус настоящего сибирского Амстердама. И если проблему копчикоотбивательных бордюров горожанам собственными силами не решить, то позволить любителям двухколесного транспорта не беспокоиться о целости и сохранности своего друга, — вполне. У здания СИА-ПРЕСС ЦЕНТРа снова заблестела стильная и, что не менее важно, функциональная инсталляция – парковка на десять велосипедов!

Забавный факт: мобильный паркинг из нержавеющей стали заказали в интернете еще семь лет назад. Каждый год его устанавливают возле нашей редакции аккурат перед летней верандой кофейни «Кофеин». Кстати, в отличие от прошлого года, этим летом она будет доступна сургутянам. Вовсю идет монтаж конструкции.

Доставайте из гаражей своих железных друзей и приезжайте к СИА-ПРЕСС ЦЕНТРу – попить чай на свежем воздухе, читая пятничный номер «НГ».

P.S. О том, как спасти свой байк от мошенников, читайте в «Балагане» на siapress.ru.