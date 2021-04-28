Utair увеличивает число курортных рейсов из городов Югры

Авиакомпания Utair увеличивает число рейсов из городов Югры в Анапу. Из Сургута на российский курорт можно будет летать ежедневно с 30 мая, из Нижневартовска – по понедельникам и средам с 31 мая, из Ханты-Мансийска – по субботам с 5 июня.

«В период летних отпусков Utair увеличивает количество рейсов на курорты Юга, чтобы всем нашим пассажирам было удобно планировать свои отпуска. По просьбе жителей Урала мы открыли новый маршрут из Екатеринбурга в Анапу, и теперь можно будет добраться до черноморского побережья прямым рейсом всего за 3 часа», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Всего в весенне-летнем расписании Utair будет выполнять рейсы в Анапу из девяти городов: Москвы, Сочи, Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Уфы, Сыктывкара и Екатеринбурга.

Из Сургута рейсами авиакомпании можно будет вылететь в семь южных городов России: в Сочи, Анапу, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды, Грозный и Махачкалу.