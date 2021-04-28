С уличной торговлей в Сургуте будут бороться с помощью отъема товара

Торговать не разрешим, товар отнимем: так будут бороться с незаконной уличной торговлей в Сургуте. Накануне в очередной раз сотрудники контрольного управления администрации Сургута выехали в рейд по точкам стихийной торговли: теперь не только штрафы выписывают.

По словам начальника отдела административного контроля контрольного управления Максима Салия, штрафы для нарушителей — давно не аргумент, а вот отъем продукции уже приносит первые плоды: некоторые торговые точки опустели.

«Результат приносит только изъятие предмета правонарушения, — подчеркивает он. — Сегодня мы проехали: Ленина 35, Строитель — сейчас факты торговли отсутствуют, потому что начались изъятия».

Такие рейды администрация вместе с полицией проводит теперь ежедневно — реагирует на миграцию нелегальных торговцев. «Появилась новая точка на 30 лет Победы — напротив «Истока», сегодня там уже тоже никого нет», — приводит пример чиновник.

Изъятый товар будут хранить в специальном месте, в дальнейшем его либо утилизируют, либо вернут предпринимателю по решению суда.