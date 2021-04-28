В Сургуте жители многоэтажки страдают из-за грязной воды

Жители дома на Университетской, 11 в 20 микрорайоне не могут достучаться со своей бедой ни до коммунальщиков, ни до администрации Сургута. Вместо чистой воды у жильцов из-под крана течет нечто ржавое, желтое, чем не захочется даже помыть руки.

«Хотели по-хорошему, но наш дом не слышат. Очень часто вместо принятия ванны, чистки зубов, приготовления пищи, приходится идти и покупать воду, потому что нас не могут обеспечить чистой водой», – пишет сургутянин Антон Кузменко в социальных сетях.

Под постом с видео он отметил аккаунт администрации Сургута, чтобы «письмо счастья» точно дошло до адресата. Корреспондент siapress.ru тоже запросил комментарий в мэрии Сургута: с качеством воды в этом микрорайоне беда не новая. Однако ответа от чиновников пока не последовало.