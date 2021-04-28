Директор СМДТ Тамара Лычкатая не подписала приказ о собственном увольнении

Приказ об увольнении директора Сургутского театра Тамары Лычкатой остался без ее подписи: об этом руководитель написала в собственном инстаграме.

«Сегодня мне привезли приказ об увольнении прямо в Сургут. Я его не подписала», — написала она накануне вечером, отметив, что у нее есть шанс вернуться в театр — «и поверьте, шанс не от фонаря».

При этом, согласно приказу, с сегодняшнего дня в театре новый руководитель — Светлана Астраханцева, долгое время работавшая в ЦКиД «Камертон». Сегодня прошла встреча коллектива театра с руководителем департамента культуры Югры Артуром Латыповым — напомним, что конфронтация Лычкатой и Латыпова длится уже несколько лет.