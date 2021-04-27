В Сургутском музыкально-драматическом театре – новый директор. Выходец из Газпрома

С 28 апреля директором Сургутского музыкально-драматического театра станет Светлана Астраханцева. Об этом сообщил департамент культуры Югры со ссылкой на распоряжение правительства округа от 27 апреля (№209-рп). Новый директор театра – выходец из Газпрома, а именно – из центра культуры и досуга «Камертон», входящего в «Газпром трансгаз Сургут». Там она возглавляла отдел хореографии.

В своем сообщении департамент культуры Югры указывает на то, что Светлана Астраханцева полностью соответствует квалификационным требованиям для руководства главным сургутским театром. В 1989 году она окончила Челябинский Государственный институт культуры как специалист по культурно-просветительской работе. Работала балетмейстером, была доцентом Российской Академии театрального искусства у Бориса Голубовского и Олега Кудряшова. К слову, именно выпускники этих курсов стали первым составом Сургутского драмтеатра.

Светлана Астраханцева – не чужой для СМДТ человек. Она была балетмейстером нескольких спектаклей, которые долгое время входили в репертуар учреждения – «Де Камерон», «Папамамология» и «Веронская история». Астраханцева также имеет звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».