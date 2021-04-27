Utair поэтапно откроет рейсы на юг России – часть из них будут следовать из крупных городов Югры

Из Сургута можно будет вылететь в семь южных городов России. Так, свой отпуск горожане смогут провести в Сочи, Анапе, Геленджике, Краснодаре, Минеральных Водах, Грозном и Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair, отмечая, что некоторые рейсы будут доступны из других югорских крупных городов – Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

«Наша цель — связать все регионы маршрутной сети Utair прямыми рейсами с Югом. 18 маршрутов летней программы абсолютно новые. Мы открыли эти направления с экономичными тарифами, чтобы наши пассажиры могли быстро и без пересадок добраться до южных городов этим летом», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Также в сообщении указано, что рейсы в расписании вылетов будут появляться поэтапно.