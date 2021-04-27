Почему в Сургутский район охотно идут предприниматели?

«У некоторых в городе существует убеждение, что администрация Сургутского района — это еще одно подразделение Сургутнефтегаза»: такую точку зрения горожан в опроверг глава Сургутского района Андрей Трубецкой в очередном выпуске проекта «Прямой разговор».

Представить, что в администрацию позвонит представитель Сургутнефтегаза и скажет, что для интересов компании были бы полезны некоторые определенные решения, нельзя: по словам Трубецкого, все происходит ровно наоборот. «Мы не только не ждем звонка из крупной нефтяной компании — мы сами ездим, причем не только в Сургутнефтегаз, но и в другие, гораздо более мелкие компании, представленные на территории района, и спрашиваем: «Что надо сделать, чтобы ваши подрядчики регистрировались у нас в районе, чтобы вы развивали бизнес именно на территории Сургутского района», — говорит он.

Такой подход к работе приносит плоды: за прошлый год был «добыт» 51 новый налогоплательщик по НДФЛ на территории района — это сервисные компании, которые в основном работают на нефтяные компании, причем не только на Сургутнефтегаз. Это результат в том числе конкурентной борьбы муниципалитета с соседями. «Чтобы вести производственный бизнес, нужна земля, нужна энергия, коммуникации, производственные мощности. Производственных мощностей мы предоставить не можем, на тарифы электроэнергии повлиять — тоже. А вот на стоимость земли повлиять можем — например, путем установления кадастровой стоимости и ставки налога на землю. Мы свою ставку налога на землю снизили еще в 2016 году», — подытожил Андрей Трубецкой. Теряя в этом случае в налоге на землю, район приобретает в НДФЛ: «Можно потерять десять миллионов на стоимости земли, но выиграть сто миллионов на НДФЛ, мы это давно поняли». Бонус — работа предпринимателей, которые развивают муниципалитет.

Собственно, с такими выкладками чиновники администрации и приходят, например, к нефтяным компаниям: они предлагают бизнесменам регистрировать сервисные компании на территории Сургутского района, учитывая, что налоговые ставки на земельные участки в муниципалитете ниже, чем у соседей, — и добиваются успеха: сегодня на территории района работают сорок нефтяных компаний и девять вертикально-интегрированных типа Сургутнефтегаза.

Таким образом, заключил Трубецкой, Сургутнефтегаз является основным налогоплательщиком и «нашим всем», однако вести разговор о том, что компания является «хозяином» муниципалитета, в целом некорректно.

Отметим, что в рамках разговора с журналистом Эдуардом Иваницким глава Сургутского района также прошелся по теме аварийного и ветхого жилья и взаимоотношениям с округом. Целиком выпуск можно посмотреть прямо здесь.