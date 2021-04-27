Проект распоряжения об увольнении директора Сургутского театра Тамары Лычкатой появился на сайте правительства Югры

Эпопея с противостоянием директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой с департаментом культуры Югры может завершиться сегодня: на сайте правительства региона появился проект распоряжения о прекращении полномочий Лычкатой.

Согласно документу, планируется расторгнуть трудовой договор с нынешним директором театра 27 апреля, а 28 апреля заключить договор со Светланой Астраханцевой. Последняя известна как бывший главный балетмейстер ЦКиД «Камертон».

Ранее siapress.ru сообщал, что на 29 апреля назначена встреча руководителя департамента культуры Артура Латыпова с коллективом театра — с учетом текста распоряжения, можно предположить, что чиновник приедет представлять нового руководителя театра.

В Сургутском театре корреспонденту siapress.ru пообещали прокомментировать эту новость позже.