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​Источники: Тамару Лычкатую уволят из Сургутского театра сегодня

Проект распоряжения об увольнении директора Сургутского театра Тамары Лычкатой появился на сайте правительства Югры

​Источники: Тамару Лычкатую уволят из Сургутского театра сегодня
Фото: instagram.com/tamaralychkataia

Эпопея с противостоянием директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой с департаментом культуры Югры может завершиться сегодня: на сайте правительства региона появился проект распоряжения о прекращении полномочий Лычкатой.

Согласно документу, планируется расторгнуть трудовой договор с нынешним директором театра 27 апреля, а 28 апреля заключить договор со Светланой Астраханцевой. Последняя известна как бывший главный балетмейстер ЦКиД «Камертон».

Ранее siapress.ru сообщал, что на 29 апреля назначена встреча руководителя департамента культуры Артура Латыпова с коллективом театра — с учетом текста распоряжения, можно предположить, что чиновник приедет представлять нового руководителя театра.

В Сургутском театре корреспонденту siapress.ru пообещали прокомментировать эту новость позже.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 1089, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:41
Финита ля комедия.
Районный критик
не нравится
Сегодня в 12:45
а теперь в сургуте появится нормальный театр?
Сергей Б Районный критик
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Сегодня в 12:48
Тебе, что, сургутского цирка мало?
Районный критик Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:54
это тот который лангепасский?)
Сергей Б Районный критик
не нравится
Сегодня в 13:11
И он тоже.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 14:01
Надеюсь с конфискацией?
6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:42
Очевидно будет второй корпус "Камертона" ,но городской."Газпрому" он уже не нужен.
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