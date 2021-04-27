Во дворах жилых домов машины парковать нельзя – разбираемся, исчезнут ли стоянки из жизни сургутян

В начале апреля ряд СМИ опубликовали информацию о том, что Верховный суд РФ на основе постановления СанПиНа запретил парковки личного транспорта на придомовых территориях, хотя гостевые стоянки «вне закона» не объявили.

«На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых», – указано в документе.

Однако местные компании, занимающиеся проектировкой возведением жилищных комплексов, не стремятся бить тревогу. По их словам, на данный момент о таком решении ничего не известно.

«Мы ничего не слышали об этом. Если отменят – будем проектировать по-другому, но пока никаких сообщений не было. О том, что машины нельзя ставить во дворах, говорилось давно, но речь шла о территории вблизи детских площадок. Однако это не стоянка для личного транспорта», – прокомментировал генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория» Андрей Сурлевич.

Кроме того, юристы обнаружили в этом же постановлении небольшую лазейку – исходя из документа, даже если Верховный суд запретит парковаться во дворе, платные стоянки не исчезнут с лица земли.

«В том же СанПиНе есть еще одно положение, которое подробно поясняет, что такое стоянка. Это не только дворовая территория, но и территория которой оказывается определенная услуга. Говоря проще, стоянку можно отнести, к примеру, к предприятиям торговли или к пунктам общественного питания. Посему запрет на автомобили собственников жилья на своей же собственной земле не имеет под собой ни каких оснований. И гостевые стоянки здесь совершенно не причем», – пишет на портале 9111.ru юрист Ирина Федорова.

Также эксперт указала, что на основании Жилищного и Гражданского кодексов, собственники квартир жилых домов могут распоряжаться прилегающей к зданию территорией по своему усмотрению.