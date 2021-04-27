Сургутские таможенники задержали коммерческую партию национальной обуви, которую пытались ввезти в город из Средней Азии

Сургутские Таможенники не разрешили ввезти в город коммерческую партию национальной обуви махcи, потому что пассажир отказался ее декларировать. Мужчина вез в багаже из Худжанда (Республика Таджикистан) 79 пар весом почти 15 килограммов.

«Учитывая количество и разнообразие махcи, перемещаемых иностранным гражданином, сотрудники таможни приняли решение о неотнесении обуви к товарам для личного пользования. Для ввоза коммерческой партии товара гражданину Таджикистана необходимо было подать декларацию на товар и уплатить таможенные платежи, от чего он отказался», - рассказал начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

Кроме того, на 78 парах таможенники обнаружили подделку торговой марки Reebok. Теперь мужчине грозит ответственность сразу по двум статьям – за незаконное использование средств индивидуализации товаров и за недекларирование. Обе статьи предусматривают штраф и конфискацию товара.

В пресс-службе Тюменской таможни отметили, что пассажиры очень часто пытаются провести товар на продажу в багаже. Ранее через Сургутский таможенный пост пытались провести партии чехлов для мобильных телефонов, а также ободков, диадем, броши, браслетов, серёг на сумму около 1 млн рублей.