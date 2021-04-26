В Сургуте двое мужчин собрались взорвать банкомат с помощью газового баллона

В одном из круглосуточных пунктов с банкоматами грабители хотели устроить ночное «фаер-шоу». Двое мужчин проникли в помещение, чтобы украсть три миллиона рублей. Сначала они пытались просто сломать денежною машину, однако запасным вариантом был газовый баллон, с помощью которого злоумышленники затеяли взорвать терминал.

Попытки справиться с банкоматом не увенчались успехом. Несостоявшиеся грабители обратились в бегство после срабатывания охранной сигнализации.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту установили и задержали подозреваемых 1996 и 1979 годов рождения. У 24-летнего молодого человека изъята сумка с газобаллонным оборудованием», – сообщили в УМВД Югры.

В момент задержания старший товарищ молодого грабителя находился в Ханты-Мансийске. Ранее он числился в федеральном розыске за преступление против общественной безопасности в Екатеринбурге. Оба задержанных имеют темное прошлое и не раз привлекались к уголовной ответственности.

За совместную попытку украсть деньги из банкомата подельникам светит до 10 лет лишения свободы. Сейчас один из них находится под домашним арестом, второй – задержан.