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​Рабочая поездка в Локосово: отремонтированная школа и новые КОСы

Анатолий Сименяк посетил в Локосово ключевые объекты

​Рабочая поездка в Локосово: отремонтированная школа и новые КОСы

В ходе рабочей поездки в Локосово председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк вместе со своим коллегой-депутатом Оразханом Калиевым посетил ключевые для поселка объекты: отремонтированную среднюю школу-детский сад имени З.Т. Скутина и новые канализационные очистные сооружения.

Первым делом народные избранники посмотрели, как преобразилась единственная в поселке школа. Летом прошлого года там провели текущий ремонт на 2 миллиона рублей: закрыли панелями батареи, заменили светильники, отремонтировали спортивный зал и кровлю. Еще пару лет назад спортзал начинал «плыть» от стекающего с крыши дождя или тающего снега. Директор школы Ирина Баглай искренне радуется, что это время позади.

Обновление продолжится и в этом году. «Благодаря поддержке недропользователей на территории школы появится небольшая спортивная площадка с резиновым покрытием, разметкой и спортоборудованием. Площадь у нее будет небольшая - 9 на 18 метров. Но это замечательное дополнение для школы, думаю, все будут рады этому!» – сообщил председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Далее участники рабочей поездки посетили местные КОСы, которые недавно начали функционировать. Мощности новых очистных сооружений могут принимать, перекачивать и очищать около 200 кубометров сточных вод в сутки. Сейчас они задействованы на 70%, это значит, что есть запас и для будущих объектов. На строительство КОС было направлено больше 64 млн рублей из окружного и районного бюджетов.

Районный парламентарий заметил захламленность некоторых территорий – прилегающей к КОСам и возле склада на Заводской улице. «Нравоучать не люблю, но порядок должен быть везде. Гений не господствует над хаосом, наоборот, бардак влияет пагубно, это уже научно доказано», - отметил Анатолий Сименяк.

Традиционно председатель районной Думы вместе с депутатом Оразханом Калиевым провел встретился с локосянами на личном приеме. В основном жители обратились по жилищным вопросам. Анатолий Сименяк сказал, что постарается вместе со своей командой найти решение и помочь людям.


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Сегодня в 16:54, просмотров: 198, комментариев: 0
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