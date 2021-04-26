21 апреля 2021 года Анатолий Сименяк посетил Локосово с рабочим визитом. Основанием для поездки стали два коллективных обращения граждан. Проработав пути решения председатель районного парламента вместе со своим коллегой-депутатом Оразханом Калиевым выехали в поселок, чтобы на месте определить план действий.

«Доколе пригибаться будем?». Обращение №1

В центре обсуждения – переход под теплотрассой. Эта народная тропа проложена давно. Жители экономят порядка 15 минут на передвижение с Центральной улицы на Заводскую и обратно. Обе улицы оживленные, сокращая путь, дети ходят в школу, остальные локосяне - из дома на почту и по другим надобностям.

«Когда почти полгода -20 градусов, вполне понятен такой выбор маршрута. Наша задача – сделать этот путь удобным и безопасным», - отметил председатель районного парламента Анатолий Сименяк.

После осмотра объекта народные избранники вместе с главным инженером МУП «ТО УТВиВ №1» Игорем Стратечуком и главой поселения Игорем Романовым остановились на нескольких вариантах решения: опустить трубопровод в землю, поднять его выше или смонтировать переход над теплотрассой. Сейчас определяется наиболее подходящее решение и производится расчет стоимости каждого из них.

«Молодежный центр vs. бассейн». Обращение №2

Как использовать свободные площади в детском саду «Рябинка»? Мнения жителей разделились. Некоторые видят там молодежный центр, другие – бассейн.

Изначально для молодежной резиденции Локосово рассматривали строительство отдельно стоящего здания. Но после мониторинга невостребованных площадей, выяснилось, что часть помещений в «Рябинке» не используется, их наполняемость не достигает и 50%. После закрытия колонии произошел отток населения.

«Я всегда обеими руками голосую за спорт, но в данном случае разумнее сделать здесь пространство для молодых. Строить новый объект, когда у тебя простаивают другие - нелогично. Мы должны по максимуму и эффективно использовать то, что у нас есть. Плюс открытие центра – это порядка 10 новых рабочих мест. Разумно подходить к каждому рублю. Буквально на днях на первой корректировке районного бюджета мы с депутатами уже выделили 2 миллиона рублей на ремонт и адаптацию части помещений под молодежный центр в детском саду «Рябинка». Еще 10 миллионов предусмотрено на оснащение центра оборудованием», - прокомментировал свою позицию председатель районной Думы Анатолий Сименяк.

Местные школьники поддерживают такую инициативу, об этом они рассказали депутатам лично. На селе молодежи особо некуда податься. Поэтому новому месту для полезного досуга рады и дети, и их родители.

«Молодежный центр хотелось бы увидеть больше, чем бассейн. Тем более, бассейн не для всех. Когда гуляем, мы просто ходим по поселку, накручиваем круги, а в молодежном центре больше путей саморазвития, будет чем заняться», – поделился своим мнением учащийся Локосовской школы Багаутдин Гафизов.

На обустройство, а затем и содержание бассейна потребовались бы совсем другие затраты. Такое перепрофилирование не предусмотрено проектом здания. Востребованность была бы низкая, так как в единственном на весь поселок детсаде всего порядка 50 воспитанников. А предполагаемая вместимость и размер бассейна не подойдет даже для школьника среднего возраста.

В данном случае триада «хочу-могу-надо» объективно сложилась в сторону молодежного центра.