Граф Муржа, известный скрипач, выступит в Сургуте

Ковид отходит — время возобновлять культурную жизнь в Сургуте: так, с конца апреля в городе вновь будут проводить «Филармонические сезоны в СурГУ». 30 апреля симфонический оркестр Сургутской филармонии откроет сезон концертом с солистом Графом Муржей — российским скрипачом венгерских кровей.

«Заслуженный артист России Граф Муржа называет себя скрипачом в восьмом поколении: его предки жили в Закарпатье, а сам он с детства впитал народную музыку этих живописных мест. Имя Граф соответствует паспорту, а в жизни музыканта зовут венгерским именем Шандор, — рассказывают в филармонии. — С 1990 года Муржа регулярно выступает с сольными концертами и с оркестрами России и Европы. Будучи доцентом Московской консерватории, он проводит мастер-классы в России, Великобритании, Франции, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах. С 2005 года приглашается в состав жюри различных конкурсов. В 2010 году завоевал Гран-при на престижном конкурсе скрипачей «Violin Masters» в Монте-Карло».

Интересно, что артист играет на необычной скрипке: инструмент 1719 года, созданный неаполитанским мастером Алессандро Гальяно, сохранил оригинальный лак и отлично звучит.

Оценить звучание скрипки и мастерство музыканта и, конечно, симфонического оркестра Сургутской филармонии под управлением Михаила Леонтьева можно будет в произведениях Глазунова, Сен-Санса, Бернстайна и других композиторов.