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​Шесть лет инвалид из Сургута платит посторонним людям за то, чтобы выйти из дома

В сургутской девятиэтажке установили пандус, которым нельзя воспользоваться

​Шесть лет инвалид из Сургута платит посторонним людям за то, чтобы выйти из дома

Жительница Сургута Ольга Муратова шесть лет ведет борьбу за жизнь не только с серьезной болезнью (у женщины отказали почки, и теперь, чтобы жить необходимо три раза в неделю проходить процедуру гемодиализа), но и недоступной средой своего дома.

Уже 24 года 45-летняя Ольга прикована к инвалидному креслу после автомобильной аварии. «Мне и раньше было непросто, каждый выход из дома превращался в целое событие, но эти события были подчинены внешним факторам – хорошей погоде, хорошему настроению, когда принималось семейное решение – погулять. Сегодня же необходимо три раза в неделю покидать свой дом невзирая на условности для того, чтобы жить», - рассказала Ольга.

Шесть лет Муратова пишет обращения: главе Сургута, губернатору региона, уполномоченному по правам человека с просьбой – обеспечить доступную среду. И пока отовсюду получает отказ в помощи, хотя городская комиссия, обследовавшая квартиру, еще в 2018 году приняла решение о том, что данное жилье не соответствует требованиям проживания инвалида. Главная причина одна – старая девятиэтажка очень сложный объект для обустройства пандусов: тесные подъезды, высокие ступени, слишком высокий угол подъема. На входной группе свои сложности – с одной стороны крыльца – дверь в мусорную камеру, с другой – дверь в подвал, что осложняет обустройство большого пандуса с несколькими поворотами для необходимого угла наклона по ГОСТу.

Те рельсовые пандусы, которые управляющая компания установила на ступеньках, не просто неудобны, они опасны. Спустить инвалида на коляске с такого пандуса один человек не может, необходимы двое.

«Кроме доступной среды у Ольги существует еще одна проблема. Как рассказала женщина, половину пенсии она вынуждена тратить на услуги социального такси, которое возит ее на гемодиализ. Еще приходится доплачивать посторонним людям, которые помогают ей спуститься по опасным пандусам, так как у социального такси грузчиков нет. Мы обязательно обратимся в соцзащиту округа, чтобы выяснить справедлива ли такая плата за жизненно необходимую процедуру», — прокомментировала ситуацию эксперт ОНФ в Югре Елена Сократова.

Что касается доступной среды, по словам Елены Сократовой, ОНФ с представителями администрации города проанализирует все возможные варианты обустройства приспособлений для нормальной жизни инвалида. Если же все варианты окажутся неприемлемыми, выход останется один – переселение в новое приспособленное жилье. Но для этого, безусловно, потребуется согласие всех членов семьи.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 518, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 15:57
Неужели у властей нет денег, чтобы построить удобный пандус. И второе. Неужели медицинские власти Округа не могут наладить перевозку пациентов на гемодиализ автомашинами «Скорой помощи». Региону это по силам. Почему это не делается? Лучше закатать деньги в асфальт?
Влад Корней
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Сегодня в 16:22
Городская администрация с замом Главы по социалке, городская дума с цельным председателем по социалке, ОНФ,ЕР, ЛДПР, СР и ещё много тех, кто позиционирует себя как борцы за достойную жизнь сургутян, а на выходе «0»! Вопрос, а зачем тогда они нужны в таком количестве если они не могут, или не желают решать подобные вопросы?
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