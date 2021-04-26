В Сургуте сгорел овощной павильон, который использовали как гараж и склад для мусора

Пожар на улице Усольцева, 15 в Сургуте произошел 25 апреля. По информации спасателей, горело бесхозное строение: «В 17:49 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения. Возгорание было локализовано в 18:01, открытое горение ликвидировано в 18:04». Однако местные жители говорят, что это был овощной павильон, который владелец использовал как гараж. «Сгорело множество картонных коробок, хлам и мопед», – сообщают подписчики «К-Информ».

Очевидцы снимали происходящее на видео. Горение сопровождалось сильным задымлением, а сам очаг возгорания находился рядом с автомобильной парковкой. Причину возникновения огня выясняют дознаватели.