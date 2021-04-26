​«Дорожник» разгромил «Титан» со счетом 4:2

Вчера поздно вечером в Сургуте состоялся матч полуфинала хоккейной лиги в дивизионе «Любитель» между командами «Титан» и «Дорожник». Игра была напряжённой и эмоционально наколенной – на кону главная игра турнира. Итог встречи – 4:2 в пользу «Дорожника». Именно эти ребята выходят в финал, который состоится 2 мая.

Игра пройдет в Ледовом дворце спорта (Югорский тракт, 40).

Вход свободный (о времени начала поединка будет сообщено позже).

Кстати, уже сегодня можно посмотреть хоккейные баталии в рамках открытого первенства округа среди команд юношей 2010 года рождения.

В 16.30 на лед выйдут «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Филин» (Нижневартовск). А в 18.40 на домашней арене появится местный «Олимпиец», который будет бороться за победу с когалымским «Айсбергом».