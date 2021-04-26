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Хоккейная команда «Дорожник» вышла в финал чемпионата Сургута

​«Дорожник» разгромил «Титан» со счетом 4:2

Хоккейная команда «Дорожник» вышла в финал чемпионата Сургута
vk.com/territory_of_hockey

Вчера поздно вечером в Сургуте состоялся матч полуфинала хоккейной лиги в дивизионе «Любитель» между командами «Титан» и «Дорожник». Игра была напряжённой и эмоционально наколенной – на кону главная игра турнира. Итог встречи – 4:2 в пользу «Дорожника». Именно эти ребята выходят в финал, который состоится 2 мая.

Игра пройдет в Ледовом дворце спорта (Югорский тракт, 40).

Вход свободный (о времени начала поединка будет сообщено позже).

Кстати, уже сегодня можно посмотреть хоккейные баталии в рамках открытого первенства округа среди команд юношей 2010 года рождения.

В 16.30 на лед выйдут «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Филин» (Нижневартовск). А в 18.40 на домашней арене появится местный «Олимпиец», который будет бороться за победу с когалымским «Айсбергом».


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Сегодня в 10:20, просмотров: 491, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 13:45
Хоккейные события полувековой давности вспоминаются. Когда сургутский «Вихрь» не имел себе равных в округе. Сколько воды утекло, а все топчемся на любительском «дворовом» уровне. Время застыло для Сургутского хоккея. Да и футбол тоже на задворках. После Павла Чечина, создавшего хоть и нелегально полупрофессиональную команду «Нефтяник» НГДУ «Сургутнефть» и построивший неизвестно на что первый футбольный стадион в Сургуте с трибунами за «Кедровым Логом» все заглохло. Футбольное поле в районе энергетиков занял несуразный спорткомплекс. Хотя это было не только футбольное поле, но зимой был каток и использовали для игры в русский хоккей. Ни Третяк, прибывший из Тюмени и бывший там директором Центрального стадиона к сожалению прорыва не сделал. Вот так существует спорт а Сургуте на уровне детей и юношей. Которым дальше негде расти в родном городе. Даже юношеские «Мамонты» ХК ЮГРА не могут играть в Сургуте. Это уже беспредел.

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