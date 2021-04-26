Ученики школы №12 не могли не дойти до урока не запачкавшись: после клича в соцсетях проблему решили

Сургутяне, чьи дети ходят в школу №12, пожаловались в социальных сетях на грязный тротуар, ведущий к учреждению. Накануне, 25 апреля, дорожку расчистили работники управляющей компании, которые позже уложат вдоль деревьев поддоны для удобства.

«Решит проблему полностью только ремонт тротуара и обустройство ливневки. Поскольку тротуар находится на придомовой территории, такое решение должны принять жители дома Кукуевицкого, 10, так как двор – это их общее имущество», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Отметим, что для более скорого разрешения проблемы местным жителям необходимо поучаствовать в программе «Формирование комфортной городской среды».