Администрация Сургута объявила прием заявок на конкурс «Предприниматель года»

Ежегодный городской конкурс «Предприниматель года» в Сургуте пройдет в шахматном стиле — об этом сообщает администрация города, которая объявила прием заявок от бизнесменов: будут подводить итоги 2020 года.

Так, традиционные номинации получили звучные названия — все родом из шахмат. «Социальное предпринимательство» стало «Сицилианской защитой», «Успешный старт» — «Ферзевым гамбитом», «Деловая женщина» — «Ходом королевы» и т.д. Полный перечень номинаций появится на инвестиционном портале Сургута в ближайшее время. В каждой из них будет определен лидер, а из лидеров уже выберут и собственно предпринимателя года.

Подать заявки можно с 27 апреля по 26 мая несколькими способами:

- скачать форму заявки, заполнить и направить скан заявки с прилагаемыми документами на электронную почту: predprinimatelgoda2020@yandex.ru; business@admsurgut.ru

- скачать форму заявки, заполнить и подать лично по адресу: ул. Энгельса, 8, каб. 506, отдел развития предпринимательства администрации Сургута.

- заполнить заявку онлайн.

На все вопросы по участию и заполнению заявок готовы ответить по телефонам: 8 918 654-68-42, 550-005, 522-120.